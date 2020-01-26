В Польше рассказали о предстоящем праздновании годовщины освобождения Освенцима

Главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Освенцима будут уцелевшие узники немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау», сообщил директор музея «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивиньский.

Цивиньский сообщил, что в мероприятии примут участие более 200 выживших. «Это очень приятно удивило. Я боялся, что их будет меньше», – приводит его слова РИА «Новости».

Директор музея отметил, что это люди преклонного возраста, они станут главными гостями торжеств.

«Они будут говорить главные речи, и все мы – послевоенное поколение – будем их слушать», – добавил он.

В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». На торжества прибудут делегации из разных стран. Россию будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.

«Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн – евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей.

Ветеран войны Иван Степанович Мартынушкин ранее рассказал газете ВЗГЛЯД об освобождении Освенцима.





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