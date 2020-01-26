В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

По информации экстренных служб Пермского края, несколько часов назад произошло столкновение сразу трёх транспортных средств: автобуса, «Газели» и легковой машины. В результате произошедшего травмы различной тяжести получили не мене 15 человек, в том числе ребенок.
Всех пострадавших в экстренном порядке госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. На месте дорожно-транспортного происшествия по-прежнему работают представители ГИБДД, к ликвидации последствий аварии привлекли более 40 специалистов и 14 единиц техники.
Причины происшествия продолжают устанавливаться: согласно предварительной информации, столкновения трех транспортных средств произошло в 8:30 по местному времени. Предположительно, виновником ДТП является водитель автобуса, потерявший управление над транспортом и выехавший на полосу встречного движения. На данный момент движение на участке трассы, где произошла авария, уже восстановлено.
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