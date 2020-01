«Спасибо, не надо». Трамп отверг возможность снятия санкций с Ирана до переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что Соединенные Штаты не будут отменять санкции против Ирана, чтобы начать переговоры.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel, которое вышло 24 января, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не против переговоров с США, а администрация Трампа «может исправить свое прошлое, отменить санкции и вернуться за стол переговоров».

«Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отмены санкций. Спасибо. не надо!», – написал Трамп.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его «катастрофическим». По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон «проблемным партнером» и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 20 января заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

