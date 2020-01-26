Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 появится во втором квартале 2020 года

Южнокорейская компания Samsung намерена выпустить новый гибкий смартфон Galaxy Fold 2 уже во втором квартале 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные известного инсайдера, который ранее успешно спрогнозировал «громкие» премьеры. Аппарат получит схожий дизайн от модели Galaxy Fold 2, который имеет 8-дюймовый дисплей. В свою очередь, основная камера получит модуль на 108 мегапикселей. Складной смартфон сохранит поддержку работы фирменным стилусом.

Также эксперты прогнозируют, что новинка получит топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Официальный дебют устройства запланирован на второй кварта наступившего года, когда и озвучат все характеристики.

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