Японский эксперт заявил, что бесснежные зимы в России будут случаться все чаще

В Японии, как и во многих регионах Российской Федерации, этой зимой практически не выпадал снег. Причем речь идёт о районах, которые, как правило, славились многометровыми снежными покровами. В интервью российским СМИ японский ученый Сасаи Такахиро рассказал, какие зимы ждут обе страны в дальнейшем.

По его словам, главной причиной уменьшения количества снега — потепление климата. Чем выше температура воздуха, тем меньше снега в итоге выпадет. Для стран вроде России, расположенных на высоких широтах, данная тенденция особенно ярко выражается – вероятность того, что здесь значительно уменьшиться количество снега, очень высокая. Примерно такой же картины стоит ожидать и в последующие зимы.

На севере и западе Японии ситуация со снегом еще более критическая: так, за декабрь и январь выпало лишь 47% и 28% соответственно от среднегодового количества осадков, а в некоторых районах вблизи Японского моря показатель и вовсе снизился до минимальных 0-2%. Таким образом, это рекордно низкий показатель за последние 60 лет со времен начала ведения данной статистики, подытожил специалист.

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