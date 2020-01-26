В Алтайском крае автобус с 45 гражданами Монголии съехал в кювет

Автобус, в котором находились 45 граждан Монголии, направлявшихся в Казахстан, съехал с трассы в кювет в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«В автобусе находились 47 человек, 45 из них – граждане Монголии, а также два водителя», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры пересели в проезжавший по трассе автобус.

«Благодаря неравнодушному водителю, граждане соседней страны ожидали помощи не на холоде», – добавили в МЧС.

Ранее в воскресенье в Пермском крае автобус столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего пострадали 15 человек, из них восемь находятся в тяжелом состоянии.





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