В Алтайском крае автобус с 45 гражданами Монголии съехал в кювет

Автобус, в котором находились 45 граждан Монголии, направлявшихся в Казахстан, съехал с трассы в кювет в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
«В автобусе находились 47 человек, 45 из них – граждане Монголии, а также два водителя», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры пересели в проезжавший по трассе автобус.
«Благодаря неравнодушному водителю, граждане соседней страны ожидали помощи не на холоде», – добавили в МЧС.
Ранее в воскресенье в Пермском крае автобус столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего пострадали 15 человек, из них восемь находятся в тяжелом состоянии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 26 января первая партия норвежской нефти Johan Sverdrup поступила в Беларусь для переработки на нефтеперерабатыващем заводе «Нафтан», сообщает «БЕЛТА». Из порта литовкой Клайпеды в беларусский Новополоцк по железной дороге прибыл состав из 59 цистерн общим объемом в 3,5 тыс. т нефти. Вся партия сырья – 86 тыс. т нефти – была доставлена в Литву норвежским судном Breiviken и должна прибыть […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Марина Порошенко заявила об уходе с поста главы Украинского культурного фонда из-за давления со стороны Офиса президента / 16 декабря
- В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, есть раненые / 19 декабря
- Американка сбила девочку из ненависти к мексиканцам / 21 декабря
- Автоновости: Вот это поворот: новый кроссовер Mazda может не доехать до России (пока) / 10 января
- Защита Ассанжа заявила, что ему требуется больше времени для общения с адвокатами / 13 января
- Гончарук о коррупционных потоках: Мы еще не ко всем дотянулись / 19 января
- Газета ВЗГЛЯД разыгрывает среди читателей новый смартфон VIVO / 2 января
- Каменских, Джамала, Винник, Тина Кароль, Полякова, Dzidzio поздравили поклонников с Новым годом / 2 января