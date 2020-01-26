Вспышка коронавируса в КНР вступила в «сравнительно сложную стадию»

26.01.2020, 14:30, Разное

В КНР глава Государственного комитета по делам здравоохранения Ма Сяовэй объяснил, чем новый коронавирус отличается от других. Специалист отметил, что на данный момент вспышка вступила в «сравнительно сложную стадию».
По словам Сяовэя, новый коронавирус зародился среди животных, а затем передался людям. На данный момент он перешел на стадию передачи от человека к человеку, что осложняет лечение. Пока природа вируса неизвестна, но удалось установить, что инкубационный период длится от нескольких дней до нескольких недель. В этот период человек является носителем.

Найти эффективные препараты для лечения исследователи пока не смогли, борются медики с возникающими симптомами. По последним данным, новые случаи заражения уже выявлены в США, Европе и Австралии, погибло 56 человек.



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