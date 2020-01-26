Смартфон iPhone 11 порадовал качеством своей камерой

26.01.2020, 14:30, Новости дня

Выпущенная новинка iPhone 11 смогла получить высокие оценки по качеству видеосъемки, опередив ранее вышедшие модели.

Однако по техническим параметрам фотокамеры все же наблюдается существенное ослабление перед топовой версией смартфона iPhone 11 Pro Max. При осуществлении фотоснимков эксперты констатировали, что данная модель имеет четкую экспозицию, которая не вызывает вопросов. Отличная детализация и сверхширокоугольный объектив позволяет добиться идеального качества снимков.

Вместе с тем при глубоком анализе видеокамеры также наблюдается сохранение точной экспозиции, приятные цвета и качественная детализация. По таким критериям аппарат существенно превосходит остальных конкурентов на рынке.



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