Песков оценил рабочий контакт Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский уже установили контакт, который является весьма эффективным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире «России-1».

«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что этот контакт между двумя лидерами «ничем сенсационным» не является – это «рабочий, скрупулезный рабочий процесс».

Кроме того, Песков отметил, что встреча президентов на форуме памяти жертв Холокоста обсуждалась, но физически организовать отдельную встречу на полях многостороннего мероприятия было невозможно.

До этого Зеленский объяснил важность ведения прямого диалога с Владимиром Путиным.

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