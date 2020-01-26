Песков объяснил отставку правительства «новыми оценками» со стороны Путина

Правительство посчитало своим долгом уйти в отставку на фоне новых оценок, которые дал президент РФ Владимир Путин, и поставленных задач, сообщил в эфире «России 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, решение об отставке правительства РФ Дмитрий Медведев принял на фоне задач, поставленных Путиным во время послания к Федеральному Собранию, передает РИА «Новости».

«Здесь, наверное, нужно вспомнить, что это было решение правительства. Дмитрий Анатольевич Медведев об этом рассказал, что на фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития», – сказал Песков.

Новую задачу правительства он назвал экстраординарной, требующей работы с «максимальной эффективностью, с максимальной динамикой и гибкостью».

«Поэтому сейчас нет других вариантов», – сказал пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе Медведев также объяснил отставку правительства.

15 января Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Новым председателем правительства стал Михаил Мишустин.

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