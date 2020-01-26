С начала ООС на Донбассе пиротехники изъяли и обезвредили 33,8 тыс. взрывоопасных предметов – штаб операции

26.01.2020, 14:06, Новости дня

С начала проведения на Донбассе операции Объединенных сил пиротехнические подразделения Госсужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили  33тыс. 838 взрывоопасных предметов. Об этом 26 января сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

«В течение недели пиротехнические расчеты привлекались 45 раз, обследовали 34 га территории, изъяли и обезвредили 241 взрывоопасный предмет. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6112 раз, обследовано 6731,64 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 33838 взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

#ООС #Операція_ОС Протягом тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил залучались до…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 26. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С апреля 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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