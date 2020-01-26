На Донбассе сегодня погиб украинский военный – штаб ООС

На Донбассе 26 января в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Российско-оккупационные войска продолжают демонстрировать свое полное игнорирование существующих договоренностей о режиме прекращения огня. Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты совершили мощный обстрел позиций украинских защитников в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово [Луганской области], Красногоровка и Лебединское [Донецкой области], применив БМП, гранатометы различных систем и запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм», – сказано в сообщении.

В ответ на активность со стороны врага украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, огонь из запрещенного оружия не открывали.

«К сожалению, в результате прицельного огня российско-оккупационных войск сегодня утром получил ранения, не совместимые с жизнью, один наш военный», – заявили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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