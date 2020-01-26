Диетологи сказали, как быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда дали советы тем, кто хочет избавиться от лишнего жира и параллельно набрать мышечную массу.

В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы. Чтобы добиться хорошей физической формы, диетолог порекомендовал сначала в течение нескольких недель нарастить мышцы, а затем взяться за сжигание жира, передает РИА «Новости».

По его словам, основу такого плана должны составлять богатые белком продукты – в первую очередь, яйца, содержащие лейцин – аминокислоту, помогающую мышцам расти.

Он отметил, что ученые спорят о свойствах яиц до сих пор: так, в 2019 году в Европейском журнале нутрициологии вышло исследование, «реабилитирующее» эту еду. Оказалось, что употребление одного яйца в день вреда здоровью не несет.

Другой богатый лейцином продукт – курица – от 2 до 3 граммов аминокислоты на каждые 50 граммов мяса. Ее диетологи считают хорошей альтернативой красному мясу. Вегетарианцам посоветовали есть тофу.

Перед тренировками, особенно, силовыми, испанские врачи посоветовали есть бананы, а после – натуральный йогурт без сахара.

Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить тунец, бобовые и авокадо.

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Последнее: По мнению испанских врачей-диетологов Гильермо Гомес Веры и Нурии Монфульеда, при составлении плана тренировок и питания необходимо обращать внимание на следующие вещи: поначалу выбрать рацион для наращивания мышц, а затем сжигать жир. В таком случае человек должен регулярно употреблять продукты, богатые белком. К примеру, яйца, содержащие аминокислоту для роста мышц – лейцин, подойдут для этого. […]