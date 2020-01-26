Елизавета II пожаловала принцу Уильяму новый титул

После того как принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий «старших» членов королевской семьи, часть их обязательств перед короной пришлось разделить между собой другим их родственникам. Последствия мегзита коснулись даже совсех юных представителей монаршей семьи — принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Их роли пока официально не утверждены, но то, что в этом году поклонники смогут видеть наследников британского престола чаще, — неоспоримый факт. А вот новые обязанности их папы, принца Уильяма, уже объявлены. Минувшим вечером Елизавета II пожаловала внуку новый титул лорда и назначила его верховным комиссаром Генеральной Ассамблеи церкви Шотландии.

Сообщается, что в этой должности 37-летний герцог Кембриджский будет официальным лицом Ее Величества на ежегодной встрече Ассамблеи, которая пройдет в Шотландии с 16 по 22 мая, а также станет представлять королеву на всех официальных мероприятиях страны.

Королева Елизавета

Назначение это особо почетное — им королева отмечает за заслуги перед обществом. Однако регалии даются только на год, так что принц Уильям пробудет в этой роли до конца года, пока Елизавета II не выберет нового претендента. До Уильяма в должности лорда верховного комиссара успели побывать принцесса Анна и принц Чарльз. Сейчас эту роль исполняет герцог Квинсберри Ричард Скотт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Роль лорда Верховного комиссара была установлена в Акте о союзе между Англией и Шотландией в 1707 году. Королева Елизавета II пообещала продолжить его во время первого заседания Тайного Совета своего правления в 1952 году.

Тем временем принц Гарри вернулся в Канаду к жене и сыну. Уладив все вопросы с родными, он прилетел компанией WestJet в аэропорт города Виктория на острове Ванкувер с пересадкой в самом Ванкувере (туда он долетел регулярным рейсом авиакомпании British Airways). Гарри с одной сумкой спустился по трапу, в компании пары охранников сел в автомобиль и уехал.

Кстати, пока принц совершал перелет, в СМИ появилась новость о том, что его лишили воинских званий. Об этом Daily Express сообщил лорд Уэст из Спитхеда, бывший первый морской лорд Великобритании.

В следующий раз, когда герцог Сассекский появится на военном мероприятии, он должен быть в гражданской одежде, а не в военной форме. Все потому, что он больше не член каких-либо военных подразделений. И это очень прискорбно, на мой взгляд, —

сказал он, однако официальное заявление на этот счет Букингемский дворец пока не опубликовал.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Индийское космическое агентство представило нового робота-женщину по имени Виоммитра. Она отправится в первый беспилотный полёт на индийском космическом корабле «Гаганьян» уже в конце этого года, передаёт NTD. А первый пилотируемый запуск «Гаганьяна» намечен на конец 2021 года, поэтому его экипаж уже в ближайшее время отправится тренироваться в Россию. Робот-гуманоид с женским лицом и длинными волосами […]