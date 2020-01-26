Умер основатель театра «Буфф» Штокбант

В Санкт-Петербурге на 95-м году жизни умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант, информирует городской комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант… Уход Исаака Романовича Штокбанта – невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев», – передает РИА «Новости» сообщение комитета.

Штокбант известен как основатель и бессменный руководитель театра «Буфф». Имеет звание народного артиста России, профессор Российского государственного института сценических искусств.

Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде, в 1944 году был призван на фронт, в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. Уволившись в запас, поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института.

Затем работал в Красноярском ТЮЗе, московском театре имени Гоголя, Русском драматическом театре в Карелии. Театр «Буфф» в Петербурге основал в 1983 году.

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