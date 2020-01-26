СК прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, которого обвиняли в растрате 220 млн рублей

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы «Роснано», который сейчас занимает должность президента АФК «Система» Леонида Меламеда. Его обвиняли в растрате 220 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело было прекращено и против второго фигуранта, бывшего финансового директора «Роснано» Святослава Понурова. Как пишет ТАСС, это связано с истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям».

По словам источника, дело было возбуждено в 2009 году. По данным «Коммерсанта», дело завели в 2015 году.

В апреле 2019 года Следственный комитет возобновил расследование в отношении Меламеда и других фигурантов дела. По версии следствия, в 2008 году Меламед, руководящий на тот момент «Роснано», заключил договор об инвестиционном консультировании между госкорпорацией и фирмой «Алемар» (Меламед был ее совладельцем). Следствие считает, что «Роснано» не нуждался в этих услугах.

Меламеда задержали в июле 2015 года и поместили под домашний арест. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступал его поручителем и давал следователям показания по делу. В 2017 году Меламеда освободили из-под домашнего ареста.

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