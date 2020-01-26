Трамп требовал уволить посла в Украине из-за того, что та ждала его импичмента — AP

В 2018 году президент США Дональд Трамп требовал добиться увольнения посла в Украине Мари Йованович. Об этом он открыто сказал на встрече с бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом, пишет Associated Press, опубликовавшее видео беседы.

Судя по 80-минутной записи, заявление прозвучало во время ужина Трампа в Trump International Hotel в Вашингтоне с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом — ключевыми фигурами расследования о незаконном финансировании избирательной кампании Трампа.

«Самая большая проблема, с которой, как я думаю, нужно начать, это избавиться от посла [бывший посол США в Украине Мари Йованович]. Она осталась еще со времен администрации Клинтона <…> Она только и делает, что ходит и говорит всем: „Подождите, ему [Трампу] собираются объявить импичмент, просто подождите“», — говорит на видео Парнас.

Трамп ему отвечает: «Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Выгоните ее. Хорошо? Сделайте это».

На записи также слышно, как Трамп интересуется, как долго Украина «сможет продержаться в борьбе с Россией» без помощи со стороны Вашингтона.

По данным ABC News, разговор, запечатленный на видео, состоялся 30 апреля 2018 года. Копия записи находится на хранении в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Там отказались от комментариев.

Как отмечает AP, запись противоречит неоднократным утверждениям Трампа о том, что он не знаком с Парнасом.

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