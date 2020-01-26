Режиссеру фильма о якутском шамане поступают угрозы, сам Габышев исчез – СМИ

Российский шаман Александр Габышев из Якутска исчез, никто не знает, где он сейчас находится, сообщило сибирское издание Sakha Day.

По данным СМИ, режиссеру Беате Бубенец, которая вместе с коллегой Михаилом Башкировым работает над фильмом о шамане, стали поступать угрозы.

Они проживают в Якутске с сентября. Еще осенью режиссеры обнаружили оскорбительные надписи в подъезде дома, где они арендовали квартиру, в том числе с угрозами: «Вали домой», «Беата шлюха». Эти надписи появились и в подъезде другой квартиры, куда Бубенец переехала, и о которой никто не знал.

Режиссеры предполагают, что адрес могли узнать только путем прослушки.

Башкиров и Бубенец получали в том числе SMS с угрозами: «Пошла вон», «Ты почему не уехала? Ты поняла, что тебе сказали? Доиграешься!», «Не позорь нас! У нас хорошая память».

Режиссеры опасаются возможных провокаций. «Кто-то очень хочет, чтобы они бросили работу над фильмом и уехали из Якутска», – отмечает издание.

Координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников подтвердил «Сибирь.Реалии», что Габышев исчез. По словам правозащитника, Габышев оставил записку о том, чтобы о нем не волновались, и ушел, однако шаман и раньше уходил в лес в одиночку.

«Крым.Реалии» отмечает, что 23 января в Якутии были арестованы члены отряда шамана. Его сторонников обвинили в неповиновении полиции. Павел Богачев (Локи), Алексей Брылев (Кот) и Юрий Конюхов (Дух) три дня провели в изоляторе. Еще один активист Виктор Макеров (Эльф) по решению суда был оштрафован.

Габышев с марта 2019 года шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году собирался «изгнать» президента РФ Владимира Путина; он считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышев высказывал мнение, что в России должно быть народовластие, и собирался инициировать «народные восстания». Сторонник Габышева рассказал, что в ночь на 19 сентября шамана увезли «сотрудники спецслужб». Это произошло на границе Бурятии и Иркутской области.

После этого пресс-служба министерства здравоохранения Якутии сообщила, что шамана поместили в психиатрическую клинику в Якутске, а позже отправили под подписку о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

7 декабря 2019 года Габышев во второй раз отправился в Москву «изгонять» Путина и был задержан через три дня после начала похода. Его отпустили под подписку о невыезде.

В январе 2020 года Габышев сообщил в видеообращении, что решил возобновить свой поход в марте. Он призвал добровольцев по всей России вступать в его отряд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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