Недорогой кроссовер Suzuki S-Presso станет глобальной моделью

Японская компания Suzuki с осени прошлого года стартовала в Индии продажи обновленной модели S-Presso.
С самого начала выхода на рынок автомобиль показал высокий спрос у местных покупателей. В частности, за период с октябрь до декабря минувшего года количество сделок превысило 35 тысяч единиц. Однако теперь в компании сообщили, что автомобиль получит статус глобальной, а потому в скором времени ее станет возможным приобрести в ЮАР и Южной Америке.
Новинка получила 1-литровый бензиновый двигатель, который выдает 68 л.с. мощности. Во всех версиях применили передний привод. Среди основных достоинств указываются подушки безопасности, мультимедийная система, а также 14-дюймовые диски. Стартовая стоимость модели в Индии составит 369 тысяч рупий.
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