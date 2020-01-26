Марка Renault установила рекорд по экспорту машин российской сборки

Французская автомобильная компания Renault за минувший год увеличила экспорт своих автомобилей, собранных на российских предприятиях.

Известно, что большая часть выпущенных автомобилей далее направлялись на рынки стран СНГ и в Монголию. В свою очередь, за минувший год всего за пределами РФ удалось продать более 15,7 тысяч машин, что на 14 процентов превышает результаты 2018 года. Кроме того, существенное увеличение продаж зафиксировали в Белоруссии, где в прошлом году марка заняла второе место.

В настоящее время на российском рынке выпускается расширенная линейка автомобилей французского бренда, тогда как продажи у местных дилеров также продолжают увеличиваться с каждым последующим годом.

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