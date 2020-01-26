Онколог рассказал, в каких случаях рак может оказаться заразным

26.01.2020, 13:37, Новости дня

Передаваться от человека к человеку раковые заболевания могут в случае тяжелого иммунодефицита, такие случаи были, рассказал онколог и иммунолог Даниил Щепеляев.

«Бывали случаи, когда людям с тяжелым иммунодефицитом могли передаваться опухоли. Но это те люди, которые живут только на заместительной терапии», – передает его слова Ura.ru.

Он добавил, что подобные случаи серийно во врачебной практике не происходят.

Кроме того, у животных есть вирусная форма рака – саркома Рауса, однако ее нет у человека.

Щепеляев заметил, что в медицине до сих пор нет однозначного понимания, почему возникает рак у человека, в связи с чем невозможно говорить и о передаче заболевания.

«Однозначных и четких доказательств нет», – сказал Щепеляев.

Группа канадских и немецких ученых ранее предположила, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку через микробиомы, существующие в человеческом организме. Эксперты Всемирной организации здравоохранения эту гипотезу не признали.



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