В забытом багаже в Борисполе таможенники нашли 113 iPhone и 71 комплект наушников Air Pods Pro

В забытом багаже в аэропорту Борисполь таможенники нашли 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму 1,8 млн грн. Об этом 25 января в Facebook сообщила Киевская таможня Государственной таможенной службы Украины.
После того как все пассажиры рейса из Объединенных Арабских Эмиратов получили багаж, были обнаружены три чемодана, которые, согласно информации с бирок, принадлежали двум пассажирам этого рейса, но они покинули аэропорт, получив свой багаж.
«При оформлении данных чемоданов в камеру хранения непрошеных багажа и было обнаружено всего 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro. Интересно, что о такой куче телефонов их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов, а еще удивительнее, что свои вещи из других чемоданов декларировали тогда на красном коридоре, а вот об этих трех чемоданах забыли», – сообщили в таможне.
После обращения этих граждан в камеру хранения сотрудники таможни составили в отношении них протоколы о нарушении таможенных правил. Телефоны и наушники изъяли до решения суда.
￼⚡️В забутому багажі київські митники виявили 113 телефонів Apple iPhone та 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro…
Posted by Київська митниця Держмитслужби on Laupäev, 25. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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