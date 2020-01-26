Автоновости: Новый кроссовер Volvo XC90 получит электрическую версию

26.01.2020, 13:30, Новости дня

Шведская компания Volvo объявила о намерении выпустить электрическую модификацию популярного кроссовера Volvo XC90.

В свою очередь, старт продаж электрифицированной модификации состоится уже в 2022 году. Эксперты уверены в том, что новинка получит продвинутое исполнение и здесь задействуют платформу SPA. В последующий период аналогичная архитектура будет использоваться в отношении новых версий Volvo XC60 и Volvo XC90.

При помощи выхода нового электрокара планируется максимально повысить уровень продаж на мировом рынке, тогда как автомобили данного сегмента становятся более актуальными. В дальнейшем продолжат выпускать также бензиновые и гибридные модели, но выпуск дизельных машин будет остановлен.



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