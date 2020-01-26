Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31

26.01.2020, 13:30, Новости дня

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31, сообщила 26 января пресс-служба турецкого управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Погиб 31 человек, 1607 пострадали и обратились в больницы за медицинской помощью.

Извлечь из-под завалов живыми удалось 45 человек. По данным спасателей, 76 зданий разрушены, 645 – серьезно повреждены. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). По состоянию на вечер 25 января число погибших при землетрясении на востоке Турции составляло 29.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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