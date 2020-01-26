В Германии выставлена на продажу удлиненная модель Mercedes-AMG G63

26.01.2020, 13:30, Новости дня

В Германии выставили на продажу уникальную версию внедорожника Mercedes-AMG G63 Big One с вытянутой колесной базой.

В свою очередь, официальный дебют редкой модификации состоялся несколько лет назад на автосалоне в Женеве. Всего производителем выпущены 10 экземпляров удлиненного внедорожника. Вместе с тем под капотом Mercedes-AMG G63 Big One установлен 5,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 563 л.с.

Отсеки в салоне разделены специальной стеной, в которой установлены вентиляционные отверстия, а также мультимедийный планшет. Салон Mercedes-AMG G63 Big One получил качественную кожу. Приобрести данный экземпляр в Германии стало возможным по цене 500 тысяч евро. Общий пробег автомобиля составляет всего 600 километров.



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