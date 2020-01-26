Мнение: Наступление САА в Идлибе

После достаточно продолжительной подготовки, САА на днях возобновила наступательные операции в юго-восточном Идлибе при поддержке ВКС РФ. Уже в начале наступления были достигнуты существенные успехи — были освобождены несколько сел и территория на юго-востоке Идлибе. Передовые части САА находятся в 2 километрах от Маарат-ан-Нумана.

Налицо попытка выйти к трассе и частично взять ее под контроль, так как Турция не смогла выполнить свое обещание разблокировать трассу Хама-Алеппо, которое она дала еще в сентябре 2018 года.

Обе стороны несут в январских боях ощутимые потери, но боевикам после идущих "разменов" очень тяжело удерживать оборону, которое подвергается постоянным авиаударам, прежде всего в глубине их оперативного построения по коммуникациям, штабам, складам боеприпасов и оставшейся технике.

ВКС РФ и ВВС Сирии поддерживают достаточно высокий темп авиаударов, где ставка делается не на сиюминутный разовый урон, а на длительное истощающее воздействие, которое ведет к снижению общей боеспособности отрядов боевиков, что должно облегчать продвижение сирийских сухопутных войск. В данном случае, очередным успехам (пока что тактическим) сирийской армии, предшествовало несколько недель бомбардировок в юго-восточном Идлибе.

Турция на словах осуждает наступление, но деятельно ему пока что не препятствует. Два турецких обсервационных пункта в районе Морека и Сирмана уже давненько находятся в тылу сирийских войск. Еще один турецкий обсервационный пункт к северу от Хеша, находится в полосе наступления САА и весьма вероятно, тоже может оказаться в сирийском тылу. Пока что нет подвтержденной информации о том, что это наступление обсуждалось на встрече Хакана Фидана с главой сирийской гос.безопасности в Москве, но нельзя исключать, что там могли иметь место некие общие договоренности связанные с пассивной позицией Турции (с трескучей риторикой на словах), пока Асад при поддержке России будет избивать "Ан-Нусру". В любом случае, наступление идет и это главное.

Вряд ли сейчас стоит цель освободить весь Идлиб с наскока — операция скорее всего преследует цель взять под контроль Маарат-ан-Нуман, Кафр-Сажна, часть трассы Хама-Алеппо + возможно, продвинутся к Саракибу и при удачном стечении обстоятельств, взять его.

Военкоры Anna-News уже традиционно идут в боевых порядках наступающих сирийских войск.

Свежие фото из освобожденного Дейр-Шарки.

Ждем большого сюжета.

Источник: Colonel Cassad

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