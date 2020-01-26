Индия впервые показала противоспутниковую ракету

На военном параде в Нью-Дели в честь национального праздника Дня республики впервые показали индийскую противоспутниковую ракету ASAT (Anti Satellite). Ее провезли на платформе по проспекту Раджпатх с остальными новинками Вооруженных сил Индии.

На параде также впервые были продемонстрированы вертолеты Chinook и Apache американского производства, недавно вошедшие в состав ВВС Индии. Также в парадном строю пролетели индийские вертолеты «Дхрув» и Ми-17 российского производства, транспортники С-130 Hercules и C-17 Globemaster, истребители МиГ-29 и «Ягуар», передает ТАСС.

Авиационная часть парада была завершена выступлением звена истребителей Су-30МКИ российской разработки, которые были построены в Индии по лицензии.

Также в параде приняли участие танки Т-90 «Бхишма» индийского производства, БМП, индийские зенитно-ракетные комплексы «Акаш», самоходные артиллерийские установки «Ваджра».

В марте сообщалось, что Индия испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите.

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