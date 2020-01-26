Убившая двоих детей жительница Пермского края умерла после попытки самоубийства

Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице спустя несколько дней после попытки самоубийства, сообщили в региональном минздраве.
По данным следствия, утром в четверг, 23 января, 32-летняя жительница города Кудымкара, находясь у себя дома, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения, а после этого попыталась совершить самоубийство.
«Пострадавшая скончалась в больнице», – сообщили ТАСС в краевом министерстве здравоохранения.
У женщины остались еще двое детей. В момент убийства они спали в соседней комнате. В настоящее время дети находятся с отцом. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщали в министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, семья переехала в Кудымкар недавно, мать и отец купили дом и автомобиль, семья получала все необходимые выплаты, характеризовалась положительно, на учете не состояла, дети своевременно проходили осмотр в больнице.
По информации СМИ, женщина состояла в секте.
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