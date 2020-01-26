Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову. Он получил 4 года колонии по «дадинской статье»

Владимир Путин распорядился проверить законность приговора активисту Константину Котову, которого в сентябре 2019 года приговорили к четырем годам колонии за нарушение правил проведения массовых акций. Об этом говорится на сайте Кремля.
Как сказано в сообщении, поручение дано по итогам пресс-конференции Путина 19 декабря 2019 года. Ответственным за исполнение поручения назначен Игорь Краснов – бывший заместитель главы Следственного комитета, выдвинутый президентом на пост генпрокурора РФ в январе 2020 года. Сообщить о результатах проверки он должен будет до 31 марта.
Кроме того, Путин дал поручение «организовать мониторинг правоприменения» закона о физических лицах — иностранных агентах.
34-летний Константин Котов участвовал в нескольких политических акциях, а также стал одним из инициаторов ежедневных пикетов у администрации президента за обмен российских и украинских политзаключенных.
За лето 2019 года Котова трижды арестовывали или штрафовали по административным делам за различные протестные акции: в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», в поддержку журналиста Ивана Голунова и незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 10 августа он был задержан в центре Москвы и осужден по так называемой «дадинской статье» – за многократное нарушение правил проведения массовых мероприятий.
В ходе пресс-конференции в декабре 2019 года Владимира Путина спросили о приговоре Константину Котову. Тот пообещал «посмотреть», отметив, что ужесточение ответственности за неоднократные нарушения существует «во всех правовых системах».
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