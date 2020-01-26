Местонахождение шамана Габышева неизвестно. Он оставил записку с просьбой, чтоб о нем не волновались

Местонахождение якутского шамана Александра Габышева неизвестно, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. По его словам, Габышев оставил записку, попросив, чтоб о нем не волновались. Правозащитник говорит, что шаман и раньше уходил в лес в одиночку.

Прянишников считает, что шаман сделал это для того, чтобы снизить возникшие напряженность и внимание к нему и его сторонникам. Троих недавно арестовали и отправили в СИЗО, одного вынудили уехать в Новосибирск. Сотрудники правоохранительных органов также пытались связаться с самим Габышевым, но он заперся в доме и пообещал вызвать адвокатов.

В то же время угрожающие и оскорбительные надписи появились в подъезде, где живет режиссер Беата Бубенец, сообщило издание Sakhaday.ru. Она работает над фильмом о шамане.

Также режиссер получала смс-сообщения с угрозами: «Пошла вон», «Ты почему не уехала? Ты поняла, что тебе сказали? Доиграешься!», «Не позорь нас! У нас хорошая память».

Габышев получил широкую известность в марте 2019 года, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью «изгнать Путина» из Кремля. Он заявлял, что президент России является «порождением темных сил» и изгнать его под силу только шаману.

Шаман прошел около 3 тысяч километров из 8 тысяч и привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября прошлого года на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники правоохранительных органов в масках с оружием. Его отправили обратно в Якутию и 20 сентября поместили в республиканский психоневрологический диспансер.

В отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Согласно материалам его дела, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».

Позже Габышева выпустили под подписку о невыезде.

Свой второй поход Габышев начал 8 декабря. Как и в первый раз, он хотел пройти пешком из Якутска в Кремль. Его опять задержали и оштрафовали на 1 тысячу рублей по административной статье – за неповиновение распоряжению полицейского.

Несколько якутских СМИ после второго задержания шамана сообщили, что на него завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), но Следственный комитет это опроверг, заявив, что такого дела нет.

12 января 2020 года шаман объявил о новом походе на Москву, чтобы «изгнать Путина».

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