Названы самые ожидаемые хэтчбеки и купе в 2020 году в России

Отечественные специалисты составили рейтинг самых долгожданных автомобилей в кузове купе и хетчбэк за 2020 год.

В частности, уже во втором квартале ожидается поступление немецкой модели Audi A5 Coupe, а до конца текущего года планируется старт продаж хетчбэка A3 Sportback. Кроме того, баварский бренд BMW озвучил планы презентовать на российском рынке улучшенный хетчбэк 1-Series, который имеет улучшенные параметры.

Уже весной в РФ стартуют продажи купе 4-Series с новыми силовыми агрегатами. Не менее ожидаемой в РФ окажется южнокорейская модель KIA X-Ceed, которая получила уникальный кузова и продвинутые опции. До конца года состоится выход в продажу модели Volkswagen Golf, имеющей 1,4-литровый мотор на 150 л.с. мощности.

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