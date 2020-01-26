Герман Греф дал совет по хранению сбережений

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сказал, в какой валюте в настоящее время лучше хранить сбережения.

«Сегодня их нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», – приводит его слова ТАСС.

Греф также ответил на вопрос о том, в какой валюте он хранит собственные сбережения. «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», – рассказал глава Сбербанка.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин также рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.





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