Герман Греф дал совет по хранению сбережений

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сказал, в какой валюте в настоящее время лучше хранить сбережения.
«Сегодня их нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», – приводит его слова ТАСС.
Греф также ответил на вопрос о том, в какой валюте он хранит собственные сбережения. «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», – рассказал глава Сбербанка.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин также рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильской гражданки Наамы Иссахар в адрес президента, сообщили в пресс-службе уполномоченного. «Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ оказали Нааме помощь в составлении ходатайства о помиловании. Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство в адрес президента», – приводит слова пресс-службы ТАСС. В воскресенье […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- France info — РФ стала триумфатором чемпиона Европы по фигурному катанию / 26 января
- Режиссер Сергей Соловьев переведен в реанимацию / 20 января
- Китайские СМИ представили могущество современного СССР / 28 ноября
- Путин попросил учитывать при развитии армии позицию соседей, сносящих памятники советским воинам / 24 декабря
- Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24 / 3 декабря
- Два человека в Череповце пострадали от взрыва при попытке вскрыть сейф / 23 января
- Бренд Mitsubishi повысил цены на автомобили в России / 11 января
- Вильфанд рассказал о влиянии пожаров в Австралии на Россию / 16 января