Мнение: Соберем денег на старт-ап? Изучение мозга постоянного слушателя радио «Эхо Москвы»?

Знаете, товарищи, я не слушаю помойку Венедиктова уже много лет. Уже став ватником я еще долго не убирал эту кнопку из списка станций в машине — по привычке. Но в какой-то момент понял, что включая в любой момент это дерьмо — ты реально погружаешься в атмосферу той самой ненависти, про которую они говорят, уныния, депрессии и всех остальных "плюсов".



Прошло уже за 10 лет и чем больше я — уже фактически по работе — наблюдаю за этим гадюшником, тем больше я не понимаю — кто же слушает это … это, не люблю я писать слова плохие, я же не Шендерович, в конце-концов. И вот, сегодня мне снова понадобилось посмотреть, может чего пишут радостного аналитики сего гнезда про спорт, наши фигуристы и не только ведь чудеса творят.

Про спорт, в общем, ничего я не нашел. Зато увидел заметки двух моих любимых бырышень — Карины Орловой, которая, напоминаю, до оргазма радовалась, когда посадили Бутину в США и Лилии Шевцовой, которая переживает, что Путину не доверяют в Польше или Канаде.

Так вот — слушайте, ну это такой звиздунец — что любо дорого. Орлова пишет, что у нее скоро появятся вопросы к Навальному — если он того не сделает, этого не сделает. Япона мать, а вопросы к Навальному о его поездках задорого по заграницам — нет, не будет? А его подставы собственных хомяков — это тоже не интересует прогрессивную общественность? А обучение дочи в США, хотя он ЖЕ ШЕЛ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ и говорил, что надо учиться дома?

Мадам же Шевцова закатила полную истерику про конституционную реформу Путина. Я вам просто поцитирую: "Мы оказались не готовы к кремлевским сюрпризам", "Власть напугана", "Пока мы шокированы текущим", "Если нет силы права, его заменяет право силы".

В общем, мне кажется, что тем, кто поймет, что за бардак творится у слушателей радио "Эхо Москвы" и читателей сайта с таким же названием в черепной панамке — получит нобелевку. Ведь реально это уже клиника — слушать и читать это некомпетентное убожество может, это мое личное мнение, я был таким, но раньше там все настолько еще не деградировало — существо с вооражением дятла.

Короче, ждем настоящих слушателей либеральной помойки — пускай они нам объяснят, что мы не правы.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На днях экс-участница шоу «Дом-2» сообщила поклонникам, что летит в Перу. Виктория Боня заявила, что отправляется в глубокие джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов. Спустя время пропала личная страница Виктории в «Инстаграм». Теперь при переходе на аккаунт звезды можно увидеть сообщение: «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница […]