Россиянки взяли все призовые места на чемпионате по фигурному катанию в Австрии

Воспитанница Этери Тутберидзе завоевала 240,81 балла по сумме двух прокатов.

На первенстве Европы по фигурному катанию 25 января первые три места получили российские фигуристки. Золото — у Алены Косторной.

Ученица Этери Тутберидзе получила 240,81 балла по сумме двух прокатов.

Второе место взяла Анна Щербакова, у нее 237,76 балла. «Бронзу» увозит домой Александра Трусова, 225,43 балла.

В произвольной программе Анна Щербакова стала первой, получив 159,81 балла. И Щербакова, и Трусова также занимаются у Тутберидзе.

Среди первых десяти лучших оказались Алексия Паганини из Швейцарии (192,88), финка Эмми Пелтонен (181,79), Екатерина Рябова из Азербайджана (181,49), эстонка Ева Лотта Киибус (181,24), Алесса Торнаги из Италии (172,17), Мэ Беренис Мейте из Франции (172,08), Екатерина Куракова из Польши (170,24).

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020 проходит в австрийском Граце с 20 по 26 января.

Днем ранее стали известны результаты парного катания – все первые места также заняли российские спортсмены. Первое место завоевала пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получив 234,58 балла.

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