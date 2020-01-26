Ученые предположили заразность рака

Медики из Канадского института перспективных исследований (CIFAR) предположили, что рак может быть заразен. Научная работа на эту тему была размещена на немецком портале wize.life.

В исследовании говорится, что и другие неинфекционные болезни могут передаваться от человека к человеку, в том числе ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Канадские ученые объясняют это возможностями микробиома (микрофлоры) — сочетания триллионов микроорганизмов, которые находятся в теле человека, в том числе на коже и во внутренних органах. В микробиом входят не только бактерии, а также грибки и вирусы. Исследователи установили, что микробиом может передаваться другим организмам при контакте или нахождении в одной комнате.

Также исследователи выявили сходство микрофлор кишечников супругов, проживающих вместе. Микробиом больных людей они сравнили со здоровым и обнаружили существенные изменения в нездоровой микрофлоре. Еще один вывод, который сделали ученые: модифицированный микробиом может стать причиной заболевания в здоровом теле. В ходе эксперимент они перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате здоровая мышь поправилась.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет сердечно-сосудистые заболевания и рак как «неинфекционные».Их причинами называются генетическая предрасположенность, образ жизни и факторы окружающей среды. Однако ученые считают, что, если их гипотеза подтвердится, она полностью перевернет взгляд на здравоохранение.

Ранее ученые обнаружили антираковое действие у обычных лекарств.

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