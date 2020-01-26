Более 2000 заболевших: число зараженных коронавирусом увеличилось за сутки на треть

Из-за вспышки коронавируса в Китае в субботу ввели наивысший уровень реагирования.

Число заболевших от нового штамма коронавируса в Китае и других странах перевалило за 2000 человек, из них 56 скончались. Об этом 26 января пишут СМИ со ссылкой на государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения.

Днем ранее было известно о 1287 заболевших и 41 умершем. Таким образом за сутки было выявлено более 700 новых случаев инфицирования. Число больных выросло на треть. Из них 324 человека находятся в тяжелом состоянии.

Вспышка заболевания наблюдается в 30 регионах по всему Китаю, в частности, власти Шанхая, где проживают свыше 24 миллионов человек, в воскресенье утром заявили о первом умершем от последствий заражения коронавирусом. В городе официально отчитались уже о 40 заболевших.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря. Как установили ученые возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Предположительно первыми заболевшими стали продавцы и покупатели рынка морепродуктов, получив вирус от змей, которых многие едят в Китае. Как считают ученые, в организме змеи вирус мутировал и обрел способность передаваться от человека к человеку.

Из-за вспышки коронавируса в Китае в субботу был введен высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают свыше 1,2 миллиарда человек.

В России информация о возможно заболевших из-за коронавируса пока не подтвердилась.

Напомним, что ранее в Сети появилось жуткое видео судорог пациента китайской больницы. Предположительно, на записи – одно из проявлений нового заболевания.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Миссия бундесвера по тренировке курдских сил на севере Ирака может быть возобновлена, пишет Frankfurter Allgemeine: по словам главы немецкого МИД Хайко Мааса, согласие иракского правительства уже получено. Издание напоминает, что раннее немецкие войск выводились из Ирака, в связи с ростом напряжения между Ираном и США. Reuters Бундесвер намерен возобновить тренировки курдских сил в северном Ираке, […]