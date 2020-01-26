Жена главы Чувашии отмахнулась от скандала с офицером МЧС

Супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева назвала ерундой случай с участием ее мужа Михаила Игнатьева, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники и вызвал широкий общественный резонанс.

В комментарии Пятому каналу Игнатьева заявила, что муж таким образом решил пошутить, поскольку лично знаком с этим сотрудником МЧС.

По ее мнению, появившийся в Сети ролик был намеренно смонтирован не в пользу главы Чувашии. «Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда», – сообщила она.

«Он что, присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину», – добавила Игнатьева.

Она подчеркнула, что муж в настоящее время работает и в отставку не собирается.

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил проверить Игнатьева на вменяемость.

Медиаменеджер Тина Канделаки резко раскритиковала главу Чувашии и предложила ему «попрыгать за ключами от кабинета замдиректора районного дома культуры».

Между тем, представитель главы Чувашии назвал инцидент «шутливо-дружеский жестом».





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