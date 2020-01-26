Мнение: Прав ли был Илья Варламов, когда продал свои доллары по 48 рублей?

Пять лет назад, в ноябре 2014 года, блогер Илья Варламов опубликовал знаменитый твит, в котором сообщил читателям, что продал все свои доллары по курсу 48 рублей. На первый взгляд, получилось не очень удачно, так как вскоре котировки рванули вверх, заставив наивных экспертов стращать публику историями про скорый крах рубля и неизбежный провал к уровням в 150-200 рублей за доллар:

https://twitter.com/varlamov/status/531484357828308992

Давайте, однако, посмотрим, сколько господин Варламов получил, просто положив рубли в банк. Допустим, у него было 10 тысяч долларов, которые он поменял на 480 тысяч рублей. Вот история ставок по банковским депозитам:

https://ruxpert.ru/Статистика:История_ставок_по_депозитам_физических_лиц

Несложно подсчитать, что за пять лет эти 480 тысяч превратились в 639 тысячи рублей, и сейчас блогер, заглянув в банк, может поменять их по курсу в 62 рубля за доллар на 10’300 долларов. Как видите, если бы блогер сохранил свои деньги в долларах под матрасом, он бы даже немного потерял.

Конечно, он мог бы вынуть доллары из-под матраса и тоже отнести их в банк, на долларовый вклад — за эти пять лет на них набежало бы процентов 10-12. Тем не менее, как видите, решение, которое в 2014 году казалось обывателям чудовищной ошибкой, уже в среднесрочной перспективе продемонстрировало вполне разумные финансовые результаты: пусть не блестящие, однако и не провальные. Как я уже несколько раз показывал, тот, кто оставался в последние 20 лет в рублёвой зоне, чувствовал себя гораздо комфортнее любителей доллара, так как более высокие проценты по рублёвым инструментам позволяли ему с избытком компенсировать все колебания валютных курсов.

Источник: Место для дискуссий

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