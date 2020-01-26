В Роспотребнадзоре рассказали о способах уберечься от коронавируса

Для того чтобы уберечься от заболеваний, вызванных новым коронавирусом, Роспотребнадзор советует соблюдать меры предосторожности.
«Необходимо соблюдать меры предосторожности: при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; использовать средства защиты органов дыхания (маски)», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Также ведомство рекомендует мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
В случае обнаружения первых признаков заболевания Роспотребнадзор призывает не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью в лечебные организации.
«При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР», – говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что свои поездки при посещении Китая нужно планировать заранее, при этом воздержавшись от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
Подчеркивается, что диагностические лаборатории Роспотребнадзора по всей РФ «обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики».
Коронавирусом заразились уже около 2 тыс. человек, умерли 56. Вирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, попал в Европу и ряд стран Азии. В Китае заявили о разработке вакцины от коронавируса. Врачи также назвали первые признаки заболевания.
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