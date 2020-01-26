Мнение: Интернет вдруг стал обязанностью

«В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет». Такое впечатление, что выдающийся русский писатель Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг, он же Илья Ильф, говорил про интернет.

«В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет». Такое впечатление, что выдающийся русский писатель Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг, он же Илья Ильф, говорил про интернет.

Человечество бредило безграничным обменом безграничных объемов знаний – когда любая библиотека мира, любой архив, любое хранилище было бы доступно нажатием одной кнопки прямо в дом.

Круче могла быть только телепортация человека. Но и вариант мгновенной связи любого человека в мире с любым человеком в мире – тоже неплохая замена телепортации и межзвездным путешествиям. Мир просто изнывал без интернета – его уже не устраивали обычные способы коммуникации. Он был просто беременен интернетом. И ждал счастья. Отсюда у интернета так много отцов.

Ну, вот – интернет есть. А счастья как не было, так и нет.

Вообще-то был краткий миг счастья, когда перспективы безоглядной свободы принес этот нелепый протокол ти-си-пи-ай-пи: кому-то читать газету из соседней страны, кому-то смотреть порно в невиданных ранее количествах, кому-то продавать себя или свое вязание и всем – платить, платить, платить по интернету. За билеты на самолет, за билеты на Мерлин Менсона, за билеты в Сикстинскую Капеллу, за два мобильных, за парковку, штрафы за скорость и пошлину за развод.

Вот вы знаете, как купить билеты на самолет, если у вас нет интернета? Раньше были кассы, где сидели важные тетки. А теперь – куда бежать? Где брать эти пахнущие клеем листочки? Неужто в туристическом, прости господи, агентстве? И тогда встает вопрос: доступ к интернету — это еще право или уже обязанность? И что там вообще насчет права человека обладать доступом к интернету?

Об этому уже задумывались лучшие умы интернета, между прочим, и даже ООН. Вот, в 2016-м году вышел доклад совета по правам человека при Генеральной ассамблее ООН. Доклад обозначил доступ к интернету основным правом человека, среди прочих основных прав, которых, кстати не так уж и много – доступ к чистой воде, информации и так далее.

Мы-то думали, что интернет и есть информация, но так как в списке прав человека доступ к интернету и доступ к информации разнесены, то похоже, это разные вещи. В чем мы, впрочем, убеждаемся с каждым днем все больше и больше.

Кстати, именно в 2016-м ООН пригрозила тем странам, что ограничивают доступ своих граждан к интернету. Нет, это не Россия.

Россия как-то худо-бедно оказывается каждый раз одной из самых обеспеченных интернет-доступом стран. (Чисто для сравнения – в самой богатой и плотнонаселенной стране Европы – Германии — 82 млн человек – существует 800 районов funkloch – где не то что интернета, просто мобильной связи нет). Более того и русский сегмент интернета оказывается еще и самым свободным по категории «свобода мнений и выражений», и, если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook.

Вам не кажется это э-э-э… странным? Это ведь не гебуха бегает по вашим бложикам и статьям в онлайн в поисках неправильного мнения и неверных фоточек, этим занимаются хорошо обученные отряды политической цензуры господина Цукерберга. Прямо на территории России. Парадокс? Нет.

Мы же помним все эти мечты розовые и слюнявые – что настанет время, когда над всей планетой будут парить спутники и раздавать всем бесплатный интернет, а мы будем кататься по зеленым рощам, разбитым на месте алюминиевых заводов и электростанций, на алюминиевых электрических самокатах и транслировать свои великие мысли и важнейшие события жизни прямо в космический интернет: «вот я выпил кока-колы, а вот мы с друзьями замутили стартап, а вот мы пописали, а вот мы покакали». И будет нам свобода и счастье.

А оказалось все совсем не так. И никто не спешит бесплатно раздавать интернет с Луны, более того, в городских экосистемах все меньше и меньше бесплатных точек доступа. И бесплатны они относительно – все равно, чтобы получить доступ, надо что-нибудь купить – хоть чашку мутного кофе.

И как-то потихоньку, стараниями американских мегакорпораций, доступ к интернету вдруг стал не то, чтобы правом, а обязанностью. Более того – участие в интернетных социальных сетях – тоже. Человек без соцсети подозрителен не только для работодателя, но уже даже для простого офицера на границе. И все потому, что интернет вместо манны небесной для снежинок и единорогов, прямо из космоса, стал мощнейшей системой слежки за каждым человеком, о чем никогда не могла мечтать никакая Лубянка.

Ой, как быстро утопия превращается в антиутопию. Или, как говорят наши партнеры по антитеррористической деятельности – дистопию. То есть, в полную противоположность того самого счастья, которое ждали с приходом радио.

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