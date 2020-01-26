Гончарук на заседании Совета ассоциации «Украина – Европейский союз» обсудит имлементацию Минских соглашений

Украина намерена обсудить вопросы имлементации Минских соглашений на заседании Совета ассоциации «Украина – ЕС» 28 января, сообщила пресс-служба украинского правительства.

Украинскую делегацию на заседании возглавит премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму», – сказано в сообщении.

Также стороны проанализируют достигнутый «прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности».

В ходе визита в Брюссель Гончарук проведет двусторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме. Украина в 2020 году намерена обсудить с Евросоюзом обновление Соглашения об ассоциации, говорил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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