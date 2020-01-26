Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР

Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, информирует пресс-служба премьера.

Также Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе – как на объектах, воздушного, так и на объектах автомобильного и железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

Коронавирусом, который распространяется из Китая, заразились около 2 тыс. человек, умерли 56. Вирус распространился в том числе на приграничные с Россией регионы КНР, попал в Европу.

В Китае сообщила о разработке вакцины от коронавируса, также были названы первые признаки заболевания.

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