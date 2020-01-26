Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР

26.01.2020, 12:26, Новости дня

Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, информирует пресс-служба премьера.

Также Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе – как на объектах, воздушного, так и на объектах автомобильного и железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

Коронавирусом, который распространяется из Китая, заразились около 2 тыс. человек, умерли 56. Вирус распространился в том числе на приграничные с Россией регионы КНР, попал в Европу.

В Китае сообщила о разработке вакцины от коронавируса, также были названы первые признаки заболевания.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 26 января в США зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом из Китая. Об этом сообщает CNN. 2019-nCoV обнаружили у двух граждан на юге штата Калифорния. Еще один человек был госпитализирован в штате Аризона. Известно, что все они приехали из китайского Уханя, где произошла вспышка заболевания. Таким образом, число инфицированных достигло в Соединенных Штатах пяти человек. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика