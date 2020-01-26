Клинтон обвинила Цукерберга в авторитарных взглядах

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что глава Facebook Марк Цукерберг имеет «авторитарные» взгляды на ложную информацию, а общение с руководством соцсети сравнила с международными переговорами.

В интервью The Atlantic Клинтон заявила, что не понимала, что происходит, когда в соцсети в ходе предвыборной кампании 2016 года распространялась дезинформация о ней. У нее спросили, напоминает ли ей подход Цукерберга к лживой информации поведение Трампа, на что Клинтон ответила: «Это в стиле Трампа. Это авторитаризм», – передает RT.

Клинтон предположила, что cоцсеть Цукерберга «намеревается переизбрать Трампа». Она отметила, что Facebook – международная компания, масштаб влияния которой люди только начинают понимать.

Она также рассказала о своем опыте общения с руководством Facebook, сравнив его с переговорами на международном уровне.

«Иногда у меня создается ощущение, что ты ведешь переговоры с зарубежной державой», – сказала Клинтон, назвав Цукерберга «чрезвычайно влиятельным человеком».

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден также резко раскритиковал Цукерберга и соцсеть Facebook, обвинив их в распространении заведомо ложной информации.

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