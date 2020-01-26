Рябошапка надеется на скорейшую экстрадицию из Болгарии вероятного организатора убийства Гандзюк

Офис генерального прокурора Украины надеется на скорейшую экстрадицию из Болгарии вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), сообщил 26 января «Українським новинам» украинский генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

«В наших интересах, чтобы все [экстрадиционные] процедуры состоялись и быстро, и законно», – сказал он.

По словам Рябошапки, Украина уже начала работу по вопросам экстрадиции Левина из Болгарии.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Фигурантом дела выступал также экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 26 января в США зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом из Китая. Об этом сообщает CNN. 2019-nCoV обнаружили у двух граждан на юге штата Калифорния. Еще один человек был госпитализирован в штате Аризона. Известно, что все они приехали из китайского Уханя, где произошла вспышка заболевания. Таким образом, число инфицированных достигло в Соединенных Штатах пяти человек. […]