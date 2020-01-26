Обновленный Hyundai Santa Fe замечен с новыми светодиодными фарами

Ведущий южнокорейский автопроизводитель Hyundai приступит к тестовым заездам обновленного кроссовера Santa Fe.

Об этом свидетельствуют опубликованные снимки фотошпионов, которым удалось рассмотреть модель, которая на кузове имеет плотный защитный камуфляж. Из-за нанесенной пленки практически невозможно увидеть рельеф кузова. Доподлинно известно, что кроссовер Santa Fe похвастается более современным исполнением головной оптики.

Также форма кузова теперь имеет некоторые сходства с крупным внедорожником Palisade. Пока разработчики скрывают подробности о новинке, однако известно, что колесная база увеличилась. Ранее эксперты высказали предположения, что новая модель сможет похвастаться улучшенными моторами, а также выходом гибридной модификации.

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