Студентка из РФ рассказала о ситуации в закрытом китайском городе

Студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) по имени Майя, в этом году проходящая в китайском Ухане годичную стажировку, рассказала о ситуации в закрытом из-за эпидемии пневмонии городе.

Майя рассказала ТАСС, что сейчас в Ухане находятся восемь студентов РУДН из России. «В целом все неплохо, нормально, паники нет», – сказала 21-летняя студентка, добавив, что пока они «держатся оптимистично», хотя и не понимают, что будет дальше.

«Мне рассказывают родственники, что в российских новостях говорят о панике. Абсолютно ничего такого не замечала», – отметила она.

Еще до введения строго карантина многие студенты-россияне выехали из Уханя. Сейчас, по ее словам, студенты стараются не выходить за пределы университетского городка. Она рассказала, что им разрешено выходить за пределы кампуса, хотя администрация советует не покидать его пределы и «оставаться по мере возможности в общежитии».

Изредка выбираться приходится, добавила студентка, уточнив, что продукты они закупают в ближайшем торговом центре, буквально у ворот университета. Действует и доставка еды, а в самом университетском городке работают две столовые.

Российская студентка сообщила, что мосты через Янцзы, связывающие различные части города, перекрыты, так же, как и проходящий под руслом реки автомобильный тоннель.

«Нас постоянно контролируют, проверяют тепловизорами, в том числе при входе в столовую. Это очень хорошо. Мы очень одобряем все действия, которые предпринимает китайское правительство. Вряд ли можно было лучше подойти к этой проблеме», – добавила Майя.

По последним данным, коронавирусом заразились около 2 тыс. человек, умерли 56. Вирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. В КНР приступили к разработке вакцины от коронавируса. Названы первые признаки заболевания.

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