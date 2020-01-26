Сатановский предложил «компенсировать» Качиньскому «оккупацию Польшу» 30 серебряниками

26.01.2020, 12:05, Новости дня

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что в ответ на требования председателя правящей польской партии Ярослава Качиньского выплатить компенсацию за «оккупацию Польши» РФ могла бы послать ему 30 серебряников.

«Деньги Качиньскому послать можно. Он их заслужил. 30 серебряников – цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой. Можно даже заморочиться и шекелями – с учетом интенсивности общения РФ с Израилем, это несложно», – написал Сатановский в своем Telegram.

Он добавил, что Качиньский был «крупной сволочью» и таким же остался.

«Мелок и гадок видом, подл и глуп на удивление. Как есть, Иуда. Ну, так и платить ему надо по таксе. Цена в Библии обозначена. Ее каждый добрый католик знает. Наверняка она и Качиньскому известна», – заметил Сатановский.

Ранее Качиньский заявил, что и Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американские власти подтвердили в стране пять случаев заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний. Все пятеро заболевших ранее посещали китайский город Ухань. Случаи имели место на территории четырех штатов: Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния, передает ТАСС. Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика