Сатановский предложил «компенсировать» Качиньскому «оккупацию Польшу» 30 серебряниками

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что в ответ на требования председателя правящей польской партии Ярослава Качиньского выплатить компенсацию за «оккупацию Польши» РФ могла бы послать ему 30 серебряников.

«Деньги Качиньскому послать можно. Он их заслужил. 30 серебряников – цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой. Можно даже заморочиться и шекелями – с учетом интенсивности общения РФ с Израилем, это несложно», – написал Сатановский в своем Telegram.

Он добавил, что Качиньский был «крупной сволочью» и таким же остался.

«Мелок и гадок видом, подл и глуп на удивление. Как есть, Иуда. Ну, так и платить ему надо по таксе. Цена в Библии обозначена. Ее каждый добрый католик знает. Наверняка она и Качиньскому известна», – заметил Сатановский.

Ранее Качиньский заявил, что и Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.





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