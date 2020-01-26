В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, сообщило 25 января Assoсiated Press.
Один человек погиб в столице Ирака Багдаде, еще трое – в городе Насирия.
44 протестующих получили ранения.
Для разгона митингующих иракские силовики применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие, поджигали палатки. Протестующие в свою очередь призвали выйти на улицы больше людей.
1 октября 2019 года в Ираке начались общенациональные антиправительственные митинги. Демонстранты требуют от правительства создания рабочих мест и прекращения коррупции. 29 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди подал в отставку после резкой критики правительства со стороны высшего шиитского духовника Ирака Али аль-Систани. 1 декабря парламент Ирака принял отставку премьера.
4 декабря иракские правозащитники сообщили, что с 1 октября в ходе протестных акций в стране погибло не менее 460 человек, 19 тысяч пострадали.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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