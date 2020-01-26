AC Schnitzer довело мощность BMW X3 M до уровня BMW X5 M

Немецкое ателье AC Schnitzer продемонстрировала доработанный экземпляр кроссовера BMW X3 M Competition с улучшенной производительностью.
С учетом произведенных доработок теперь кроссовер с 3-литровым агрегатом способен выдать до 600 л.с. мощности. Также заявлено, что полученные параметры стали максимально приближенными с более старшей моделью BMW X5 M, имеющей также увеличенные габариты. Что касается внешнего вида, то здесь использовали 20-дюймовые колесные диски, улучшенные бампера и установили антикрыло.
В ателье анонсировали, что доработанный экземпляр также справился со всевозможными испытаниями на аэродинамической трубе. Автомобиль в базовом исполнении продается в РФ по цене 6,7 миллиона рублей.
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