KIA увеличила кредитные продажи в РФ на 6%

26.01.2020, 11:52, Новости дня

Южнокорейский бренд KIA объявил итоги по продажам своих автомобилей в кредит по программе KIA Finance на территории России.

Всего за минувший месяц удалось увеличить количество кредитных продаж на 37 процентов по сравнению с результатами за 2018 год. Представители марки сообщили, что всего за прошлый год свыше 75 тысяч сделок совершено в рамках кредитной программы KIA Finance, предусматривающей выгодные тарифы на покупку нового автомобиля.

Наибольшим спросом у россиян пользуется недорогая модель KIA Rio, составляющая 41 процент от общего количество проданных кредитных машин. Кроме того, россияне также успешно приобретают популярный кроссовер KIA Sonet, который в феврале покажут в обновленной модификации.



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