KIA увеличила кредитные продажи в РФ на 6%

Южнокорейский бренд KIA объявил итоги по продажам своих автомобилей в кредит по программе KIA Finance на территории России.

Всего за минувший месяц удалось увеличить количество кредитных продаж на 37 процентов по сравнению с результатами за 2018 год. Представители марки сообщили, что всего за прошлый год свыше 75 тысяч сделок совершено в рамках кредитной программы KIA Finance, предусматривающей выгодные тарифы на покупку нового автомобиля.

Наибольшим спросом у россиян пользуется недорогая модель KIA Rio, составляющая 41 процент от общего количество проданных кредитных машин. Кроме того, россияне также успешно приобретают популярный кроссовер KIA Sonet, который в феврале покажут в обновленной модификации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские власти подтвердили в стране пять случаев заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний. Все пятеро заболевших ранее посещали китайский город Ухань. Случаи имели место на территории четырех штатов: Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния, передает ТАСС. Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового […]